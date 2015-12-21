США: геям разрешили быть донорами крови после года воздержания

Администрации по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) внесла изменения в правила донорства крови, разрешив сдавать кровь мужчинам, которые занимаются сексом с мужчинами.

По новым правилам, гомосексуалы могут становиться донорами, если у них не было сексуальных контактов с мужчинами в течение 12 месяцев.

До этого в течение 33 лет для гомосексуалов в США действовал пожизненный запрет на донорство крови, мотивированный риском передачи ВИЧ-инфекции. На лесбиянок запрет не распространяется.

"Мы приложили много усилий, чтобы убедиться, что изменение этой политики подтверждено достоверными научными данными", - говорится в пресс-релизе надзорного органа. Там добавляют, что готовы и дальше пересматривать эту политику при появлении новых данных.

ЛГБТ-активисты, а также Американский союз гражданских свобод считают существование ограничений на сдачу крови, мотивированных сексуальной ориентацией донора, формой дискриминации.

"Пересмотренная политика является по-прежнему дискриминационной", - заявило движение National Gay Blood Drive.

Запрет на сдачу крови гомосексуалами существует во многих странах, однако в последние годы эти ограничения смягчаются. Так, запрет был снят в Британии, Франции, Австралии и Японии. В Канаде в 2013 году было введено условие пятилетнего воздержания, теперь там планируют снизить этот срок до года.

В России гомосексуальность была исключена из числа факторов, которые могли быть причиной отказа в приеме крови, приказом министерства здравоохранения в 2008 году. При этом врач-трансфузиолог по-прежнему имеет право дать отвод от донорства в том случае, если он сочтет, что образ жизни потенциального донора связан с повышенным риском инфекционных заболеваний.