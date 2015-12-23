Межгосударственный авиационный комитет опубликовал итоговый отчет о причинах катастрофы самолета Boeing 737-500 в Казани в ноябре 2013 года.

По данным МАК, причиной аварии стали системные недостатки в выявлении факторов опасности и контроле уровня риска.

Кроме того, специалисты выявили "неработоспособность системы управления безопасностью полетов в авиакомпании и отсутствие контроля за уровнем подготовки членов экипажа со стороны авиационных властей всех уровней (Татарское МТУ ВТ, Росавиация), что привело к допуску к полетам неподготовленного экипажа".

Авиакатастрофа произошла 17 ноября 2013 года. Лайнер авиакомпании "Татарстан", выполнявший рейс из Москвы в Казань, упал при посадке во время ухода на второй круг. Погибли все 50 человек, находившиеся на борту.

Согласно отчету МАК, при уходе на второй круг у самолета отключился автопилот, а экипаж не распознал этого факта. Из-за неопытности пилотов "Боинг" был переведен в крутое пикирование, что привело к столкновению с землей.