Протоиерей Чаплин после увольнения предрекает России катастрофу

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Всеволод Чаплин высказывался по многим резонансным поводам и ассоциировался с консервативным крылом в руководстве РПЦ

Протоиерей Всеволод Чаплин, уволенный в четверг с поста официального представителя Русской православной церкви, предрек России катастрофу.

Как заявил священник журналистам, ситуация в стране продолжит ухудшаться из-за отсутствия общественной дискуссии и стремления властей "замолчать какие-то проблемы".

"Если мы будем пытаться замолчать какие-то проблемы, мы можем отложить катастрофу на год или на два, но этим мы сделаем ее неизбежной", - предупредил Чаплин.

"Некоторые считают, что нужно минимизировать общественную дискуссию, не замечать того, что происходит в умах людей, в сфере общения между людьми, и так мы спокойнее доживем до [20]17-го или 18-го года. Господа, так не будет", - заметил священник.

"Охранительство, которое пытается зачистить сферу идей, закрыть ключевые вопросы для настоящего и будущего страны и мира, люди, которые так считают и действуют, совершают политическое самоубийство - их не будет", - добавил он.

Всеволод Чаплин на протяжении последних шести лет был фактически официальным представителем РПЦ. Он высказывался по многим резонансным поводам и ассоциировался с консервативным крылом в руководстве Русской православной церкви.

24 декабря протоирей Чаплин был отстранен от должности председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества. Сразу после своего увольнения он сделал ряд критических заявлений о Русской православной церкви и её патриархе, Кирилле.

"Я считаю, что в церкви решения - как где бы то ни было - должны приниматься коллегиально, серьезно, с обсуждением. Сейчас у нас многие решения принимаются единолично Святейшим Патриархом. Это неправильно, это должно измениться", - сказал Чаплин в беседе с Русской службой Би-би-си сразу после своего увольнения.

По словам Чаплина, РПЦ должна изменить свой подход к дискуссии и позволить существование идеологического многообразия внутри церкви.

"Так или иначе сегодня нужно не молчать, не подстраиваться под вкусы или позиции власть имущих или каких-то общественных элит. Нужно отвечать смело на все те вызовы, которые есть в современном мире. Я не первый раз спорил с патриархом, буду спорить и дальше […] Я думаю, что такая открытая дискуссия гораздо лучше, чем любые кулуарные договоренности", - заметил протоирей в интервью bbcrussian.com.