Книга Гитлера "Майн Кампф" поступает в продажу в Германии

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В России продажа книги "Майн Кампф" запрещена

Книга Адольфа Гитлера "Майн Кампф" начнет легально продаваться на территории Германии с 1 января 2016 года впервые после окончания Второй мировой войны.

До этого момента права на книгу принадлежали правительству Баварии, однако они истекли 31 декабря.

Новое двухтомное издание "Майн Кампф" снабжено 3700 пометками и комментариями историков.

Книга переиздана мюнхенским Институтом современной истории, ее тираж составил около 4 тысяч экземпляров. Издатели утверждают, что целью переиздания является развенчание нацистской пропаганды.

Переиздание "Майн Кампф" с комментариями было с одобрением встречено предствителями еврейского сообщества, которые заявляют, что изданная в таком виде книга поможет объяснить суть Холокоста.

В книге "Майн Кампф" ("Моя борьба") Гитлер высказал свои расистские и антисемитские взгляды. После прихода Гитлера к власти его книга стала "священным писанием" нацистов, ее суммарный тираж в Германии составил 12 млн экземпляров.