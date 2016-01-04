Мадридский "Реал" назначил Зидана тренером вместо Бенитеса

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Зидан работал с молодежной командой "Реала"

Испанский футбольный клуб "Реал" Мадрид уволил Рафаэля Бенитеса с поста главного тренера и назначил на эту должность легендарного в прошлом футболиста Зинедина Зидана.

55-летний испанец был уволен после встречи с членами совета директоров "Реала" в понедельник.

На специальной пресс-конференции руководство клуба поблагодарило Бенитеса за проделанную работу, однако отметило, что спортивные достижения клуба оказались значительно скромнее, чем ожидалось.

Зидан, выступавший за "Реал" с 2001 по 2006 год и ставший чемпионом мира вместе со сборной Франции, последние несколько лет работает в клубе.

В частности, француз был помощником Карло Анчелотти, а в последнее время работал с молодежной командой "Реала". При этом в роли главного тренера он себя еще не пробовал.

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7 месяцев спустя после подписания трехлетнего контракта

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Рафаэль Бенитес возглавил "Реал" летом 2015 года. Последним для испанца в качестве наставника "Реала" стал ничейный поединок против "Валенсии" – 2:2, после которого "королевский" клуб идет в чемпионате Испании на третьем месте, отставая на четыре очка от земляков из "Атлетико".

Кроме того, "Реал" уже исключили из Кубка Испании из-за участия в матче 1/16 финала дисквалифицированного россиянина Дениса Черышева.

Тренерская карьера Бенитеса началась в 1990-х годах, однако наибольших успехов он добился в начале XXI века. Сначала он дважды выиграл чемпионат Испании и один раз – кубок УЕФА во главе "Валенсии", а затем победил в Лиге чемпионов с "Ливерпулем".

Лучший

Назначение Зидана многими специалистами считается рискованным из-за отсутствия у француза опыта, однако именно его долгие годы многие видели в этом качестве, поэтому сам по себе такой шаг руководства "Реала" сюрпризом не стал.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Зидан стал чемпионом мира в составе сборной Франции в 1998 году

"Реал", возглавляемый Анчелотти, помощником у которого был Зидан, стал победителем самого престижного клубного турнира в Европе Лиги чемпионов (включая и победы в Кубке европейских чемпионов, турнира-предшественника Лиги чемпионов) в десятый раз.

Зидан перешёл в "Реал" летом 2001 года за рекордные тогда для футбола 75 миллионов евро. Он был участником звездной команды, которую называли "галактикос". Одноклубниками Зидана были Луиш Фигу, Роналдо, Дэвид Бэкхем, Роберто Карлос и Рауль.

В сезоне 2001/2002 годов Зидан помог "Реалу" выиграть Лигу Чемпионов, забив очень красивый гол с лета в финальном поединке против леверкузенского "Байера".

В 2003 году Зидан был в третий раз признан ФИФА лучшим футболистом мира.