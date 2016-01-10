В Лос-Анджелесе начались похороны лидера рок-группы Motorhead

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Похороны основателя и лидера рок-группы Motorhead Лемми Килмистера, умершего 28 декабря в возрасте 70 лет, начались в Лос-Анджелесе.

На похороны, помимо членов семьи и близких друзей, прибыл барабанщик Motorhead Микки Ди и гитарист группы Guns N' Roses Слэш.

Поклонников группы попросили не посещать похороны. Тем не менее на YouTube запустили трансляцию этого мероприятия.

Йан Килмистер, взявший себе псевдоним Лемми, родился в английском городе Барслеме, графство Стаффордшир, в 1945 году.

В 1975-м он создал группу Motorhead, которая стала одной из самых известных в жанре хэви-металл, хотя сам Лемми обычно предпочитал называть свой стиль рок-н-роллом.

Считается, что Motorhead стояли у истоков "новой волны британского хэви-метала" конца 1970-х - начала 1980-х годов, когда этот стиль стал весьма популярен сначала в Соединенном Королевстве, а потом и по всему миру.

Сам Лемми был знаменит своим хриплым голосом и нарочито грубой манерой игры на бас-гитаре.

Как стало известно всего за два дня до его смерти, у него была обнаружена крайне агрессивная форма рака.