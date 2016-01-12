Серийный убийца и насильник Роберт Блэк умер в тюрьме

Один из самых известных и жестоких серийных убийц 68-летний Роберт Блэк умер в тюрьме в Северной Ирландии, где он отбывал пожизненный срок.

За Блэком числятся четыре доказанных убийства школьниц, совершённые в 1980-х годах, а также ещё несколько преступлений на сексуальной почве.

Бывший водитель, работавший в службе доставки, Блэк нападал на своих малолетних жертв среди бела дня.

Он убил 9-летнюю Дженнифер Карди, которая каталась на велосипеде возле её дома в графстве Антрим. Затем он похитил и убил 11-летнюю Сьюзен Максвелл из Корнхилла, когда она шла играть в теннис.

5-летняя Кэролайн Хогг была похищена на детской площадке в Эдинбурге, а 10-летняя Сара Харпер из Лидса - у магазина, куда она вышла за буханкой хлеба. Они также были найдены мёртвыми.

Блэк был пойман в 1990 году в Шотландии благодаря свидетелю, который заметил, как маньяк затащил в свой фургон 6-летнюю девочку.

В 1994 году присяжные признали Роберта Блэка виновным по всем пунктам обвинения. Он был приговорен к пожизненному заключению с правом на амнистию через 35 лет, в 2029 году.