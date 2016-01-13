Юрий Лужков обвенчался с Еленой Батуриной

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков и его жена, предпринимательница Елена Батурина, обвенчались в день 25-летия своего брака.

Церемония венчания прошла в домовой церкви 79-летнего Лужкова и 52-летней Батуриной на их участке в Подмосковье. Журналистам они пояснили, что пошли на такой шаг для того, чтобы не расставаться и после смерти.

На появившихся в социальных сетях фотографиях с церемонии видно, как Лужков и его жена стоят в церкви в золотых венцах и со свечами в руках. Лужков одет в черный костюм с клетчатым галстуком, а Батурина – в белое платье с розовым платком.

Лужков и Батурина поженились в 1991 году. Для Лужкова этот брак стал вторым, а для Батуриной – первым. В 1992 году у них родилась первая дочь, Елена, а в 1994 году – вторая, Ольга.

Лужков занимал пост мэра Москвы с 1992 по 2010 год. От должности его отстранили после прямого конфликта с Дмитрием Медведевым, который тогда занимал пост президента России.

В настоящее время Лужков занимается развитием собственной фермы в Калининградской области. По его словам, он хочет посмотреть на примере собственного хозяйства, как обустраивать сельхозпроизводство в стране.

Елена Батурина с 1991 года занимается бизнесом. Журнал Forbes считает ее самой богатой женщиной в России, оценивая ее состояние в миллиард долларов. Незадолго до отставки Лужкова она также вошла в тройку богатейших женщин мира, но затем выпала из нее.