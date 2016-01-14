Семья лидера повстанцев Анголы судится с создателями игры Call of Duty

Семья лидера ангольских повстанцев Жонаша Савимби, убитого в 2002 году, подала в суд на производителя популярной компьютерной игры Call of Duty за то, что их родственник предстает в ней в образе варвара.

Живущие во Франции дети Савимби требуют от французского подразделения компании Activision Blizzard миллион евро.

По словам их адвоката, Савимби изображен в игре как "огромный полудурок, который хочет всех убить".

В то же время юристы компании утверждают, что в игре он показан "хорошим парнем, который приходит на помощь героям".

Савимби был основателем Национального союза за полную независимость Анголы, который на протяжении десятилетий вел вооруженную борьбу с правительством Анголы.