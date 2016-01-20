Клуни обвинил Голливуд в дискриминации афроамериканцев

Американский актер, двукратный лауреат премии "Оскар" Джордж Клуни прокомментировал скандал, развернувшийся вокруг того, что в список номинантов на премию этого года не попали чернокожие актеры и актрисы.

По мнению Клуни, киноакадемия движется в неверном направлении. Актер напомнил, что еще десять лет назад среди номинантов было значительно больше афроамериканцев. Сейчас же, считает он, последние имеют все основания для недовольства.

Клуни отметил, что суть проблемы заключается не в том, сколько афроамериканцев получили или не получили номинации на конкретную кинопремию, а в том, сколько возможностей в целом представляет меньшинствам индустрия.

Актер подчеркнул, что с дискриминацией сталкиваются его коллеги не только африканского, но и латиноамериканского происхождения, причем у них ситуация еще хуже. В связи с этим Клуни призвал американскую киноакадемию к переменам.

Скандал вокруг премии "Оскар" разгорелся после того, как были объявлены номинанты на премию этого года. Ни в одной из четырех актерских категорий не оказалось чернокожих претендентов, причем такое происходит уже второй год подряд.

В связи с этим появились призывы к бойкоту церемонии. Некоторые чернокожие режиссеры и актеры, в том числе Спайк Ли и Джада Пинкетт Смит, уже отказались от участия в ней. В свою очередь глава американской киноакадемии признала ошибку и пообещала обновить состав киноакадемии.