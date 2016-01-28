В парижском Диснейленде задержан вооруженный мужчина
Мужчина с огнестрельным оружием, коробкой патронов и Кораном был задержан на входе гостиницы в парижском Диснейленде, сообщают французские СМИ.
Его вместе со спутницей задержали после прохождения металлоискателя при входе в отель New York.
28-летний мужчина до этого не привлекал внимание спецслужб и не стал оказывать сопротивление во время задержания.
Источник в полиции сообщил Франс Пресс, что пока случившееся не связывают с терроризмом, а мужчина при задержании утверждал, что оружие ему нужно для самозащиты.
Официальных комментариев о случившемся пока не поступало, парк развлечений продолжает работать в прежнем режиме.
Во Франции по-прежнему действует режим чрезвычайного положения, введенный после нападений в Париже 13 ноября.