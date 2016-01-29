В Италии полиция нашла бункер с двумя скрывавшимися мафиози

На юге Италии полицейские обнаружили двоих мафиози из могущественной итальянской группировки " Ндрангета" в закамуфлированном подземном бункере.

Оба мужчины находились в розыске - Джузеппе Ферраро скрывался от полиции с 1998 года, а его товарищ Джузеппе Креа - с 2006.

Вход в бункер, обнаруженный неподалеку от города Маропати, был замаскирован ветками. Внутри полицейские обнаружили арсенал огнестрельного оружия, от револьверов до автоматов. Бункер был подключен к электросети, внутри была оборудована небольшая кухня.

Ферраро и Креа "жили как животные, полностью отрезанными от общества", - цитирует агентство Ассошиэйтед пресс прокурора Федерико Кафиеро де Рахо. Однако мафиози всё-таки поддерживали контакт с другими членами группировки и отдавали им приказы, добавил он.

Группировка "Ндрангета" контролирует большую часть мировой торговли кокаином. В прошлом году полицейские конфисковали активы группировки на несколько миллиардов евро.