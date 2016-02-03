Россия обвинила Турцию в нарушении договора по открытому небу

Российское министерство обороны заявило, что Турция отказала в проведении разведывательного полета в рамках договора по открытому небу.

В ведомстве предположили, что турецкие власти не разрешили полёт, так как его маршрут пролегал над приграничной территорией.

"Маршрут предполагал, в том числе, наблюдение районов, прилегающих к границе Сирии, и аэродромов, где сосредоточена авиация стран НАТО. Однако после прибытия российской миссии в Турцию и объявления планируемого маршрута наблюдательного полета, турецкие военные отказали в его проведении, ссылаясь на указание министерства иностранных дел", - заявил в среду начальник управления министерства по контролю за выполнением договоров Сергей Рыжков.

"Мы не намерены оставлять без должного внимания и соответствующей реакции нарушения Договора по Открытому небу со стороны Турецкой Республики", - добавил он.

Договор по открытому небу, вступивший в силу в 2002 году, устанавливает режим наблюдательных полетов без оружия над территорией всех 34 стран, подписавших этот документ, для увеличения открытости и прозрачности военной инфраструктуры.

Согласно этому документу, на наблюдательные самолеты могут быть установлены видеокамеры и сенсоры инфракрасного излучения, а данные, полученные в результате полетов, становятся доступны для всех стран-участниц договора.