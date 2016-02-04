МИД Италии вызвал посла Египта в связи с гибелью студента в Каире

МИД Италии вызвал посла Египта в Риме в связи с гибелью итальянского студента, тело которого было найдено в пригороде Каира.

28-летний Джулио Реджени, студент Кембриджского университета, пропал вечером 25 января после того, как покинул свой дом в Гизе и отправился в гости к другу.

По информации египетской газеты "Аль-Ахрам", на теле Реджени были обнаружены следы пыток.

Источники агентства Ассошиэйтед пресс сообщают, что тело студента, найденное на автомобильной трассе в пригороде столицы, было частично сожжено.

В то же время представители полиции провинции Гиза сообщают, что Реджени, скорее всего, погиб в результате ДТП.

Накануне МИД Италии призвал власти Египта провести тщательно официальное расследование гибели студента.

Джулио Реджени обучался на политолога в Кембриджском университете в Великобритании и приехал в Египет для прохождения стажировки в Американском университете Каира.