Один человек погиб при падении строительного крана в Нью-Йорке
Один человек погиб при падении подъемного крана в центре Нью-Йорка, сообщает пожарный департамент города.
Еще двое получили серьезные ранения.
Инцидент произошел около 8:25 утра по местному времени на Нижнем Манхэттене. Кран упал на несколько припаркованных автомобилей, смяв их крыши.
Металлические обломки и строительный материал разлетелись по близлежащим улицам. Также были повреждены здания, находящиеся рядом. Находящиеся в них люди были эвакуированы. Часть Нижнего Манхэттена перекрыта.
Также сообщается о перебоях в движении общественного транспорта.
На место падения крана прибыл мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.
В компании Вay Crane, владеющей краном, сообщили, что начали расследование причин происшествия.