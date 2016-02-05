Один человек погиб при падении строительного крана в Нью-Йорке

Правообладатель иллюстрации FDNY Image caption Кран в Нью-Йорке упал на припаркованные автомобили

Один человек погиб при падении подъемного крана в центре Нью-Йорка, сообщает пожарный департамент города.

Еще двое получили серьезные ранения.

Инцидент произошел около 8:25 утра по местному времени на Нижнем Манхэттене. Кран упал на несколько припаркованных автомобилей, смяв их крыши.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Ближайшие улицы покрыты обломками от падения крана

Металлические обломки и строительный материал разлетелись по близлежащим улицам. Также были повреждены здания, находящиеся рядом. Находящиеся в них люди были эвакуированы. Часть Нижнего Манхэттена перекрыта.

Также сообщается о перебоях в движении общественного транспорта.

На место падения крана прибыл мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.

В компании Вay Crane, владеющей краном, сообщили, что начали расследование причин происшествия.

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