Лондон: банкир Пугачев признан виновным в неуважении к суду

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Пугачев несколько лет жил в Британии, а летом 2015 года перебрался во Францию

Высокий суд Англии и Уэльса признал бывшего российского сенатора, бизнесмена, основателя обанкротившегося Межпромбанка Сергея Пугачева виновным в неуважении к суду.

В решении, которое вынесла в понедельник судья Роуз, говорится, что Пугачев признан виновным в 12 из 17 вменяемых ему нарушений - в частности, он покинул Британию вопреки ранее введенным судом ограничениям на зарубежные поездки.

Он также признан виновным в даче ложных показаний под присягой, отказе сдать свой французский паспорт, мобильный телефон и предоставить суду пароли от электронной почты.

Ещё по пяти пунктам обвинения, включая незаконный вывод его яхты "Виктория" за пределы юрисдикции Англии и Уэльса, Пугачев был оправдан.

Решение о наказании судья намерена вынести в четверг, 11 февраля.

Пугачев, которого в прошлом называли "банкиром Кремля" или "банкиром Путина", с лета 2015 года предположительно проживает во Франции. В декабре прошлого года британский суд выдал ордер на его арест.

Экстрадиции Пугачева добивается и Россия - по ее запросу Интерпол в 2014 году объявил банкира в международный розыск.

Пресс-секретарь Пугачева на момент публикации заметки была недоступна для комментариев.

Взаимные обвинения

Российские власти обвиняют Пугачева в преднамеренном банкротстве Межпромбанка, хищении и незаконном выводе средств банка.

Пугачев все обвинения отрицал, а в 2015 году сам подал в Третейский суд Гааги иск к России на 10 млрд долларов. Пугачев утверждает, что российские власти незаконно экспроприировали его активы – судостроительные верфи, угольное месторождение и другие.

Агентство по страхованию вкладов в 2014 году обратилось к властям Британии, куда переселился Пугачев, с просьбой арестовать его активы.

Агентство подало иск об аресте активов Пугачева по всему миру на сумму свыше 1 млрд фунтов. Тем самым предполагалось поддержать иск к самому Пугачеву за банкротство банка на общую сумму в 75 млрд рублей.

Сам Пугачев в интервью Би-би-си говорил, что дело против него политически мотивировано.