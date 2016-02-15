Самолет вернулся в "Хитроу" из-за ослепления пилота лазером

Пилот самолета A340 авиакомпании Virgin Atlantic был вынужден прервать рейс в Нью-Йорк почти сразу после вылета из лондонского аэропорта "Хитроу", сообщили представители компании.

Вскоре после взлета пилота ослепили лазером, после чего он в целях безопасности принял решение отменить полет и вернуться в аэропорт.

В результате рейс пришлось отложить.

На борту находились 15 членов экипажа и 252 пассажира, которых разместили в гостиницах. Полиция пока не установила, откуда именно ослепили пилота.

Попытки ослепить пилотов лазерной указкой происходят регулярно. В частности, в январе при посадке в московском аэропорту "Внуково" ослепили пилота самолета из Воронежа. Лайнер успешно приземлился, пострадавших не было.