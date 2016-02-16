ФАС возбудила дело из-за плаката "Володин и Греф - не геи"

Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в связи с размещением в центре Москвы рекламных плакатов с надписью "Володин и Греф - не геи" и логотипом газеты "Известия".

Дело возбуждено по заявлению "Айньюс" (редакция газеты "Известия") в отношении компаний "Гэллэри Сервис" (оператор наружной рекламы Gallery) и "Валль-СНГ" (оператор наружной рекламы Russ Outdoor).

Определение ФАС было вынесено 28 января, рассмотрение дела назначено на 29 февраля.

Рекламные плакаты с упоминанием первого заместителя руководителя администрации президента России Вячеслава Володина и главы Сбербанка Германа Грефа появились в центре Москвы 25 ноября на остановках общественного транспорта - на рекламных площадях, принадлежащих операторам Gallery и Russ Outdoor. Небольшие плакаты с надписями "Володин и Греф - не геи" и "Из новостей делаем "Известия" провисели несколько часов, после чего их демонтировали.

Представители операторов тогда заявляли СМИ, что плакаты были размещены на их рекламных конструкциях незаконно и без их ведома. В холдинге News Media, который управляет газетой "Известия", также заявили, что не имеют отношения к этим плакатам.

В ФАС считают, что размещение плакатов нарушает положение закона "О рекламе", согласно которому конструкция должна использоваться исключительно в целях распространения рекламы. В службе считают, что в нарушении законодательства виноваты наружные операторы.

В декабре "Известия" также подали иск о защите деловой репутации в Арбитражный суд Москвы к компаниям "Гэллэри Сервис" и "Валль-СНГ". Рассмотрение иска назначено на 19 февраля.