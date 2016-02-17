Британские истребители поднялись на перехват российских самолетов

Правообладатель иллюстрации MoD Image caption Истребители Typhoon вылетели с авиабазы в Линкольншире

Британские истребители Typhoon были отправлены на перехват двух российских бомбардировщиков, приближавшихся к воздушному пространству Британии, сообщило министерство обороны Соединенного Королевства.

За последний год истребители стран НАТО неоднократно поднимались в воздух для перехвата российских самолетов.

Похожие инциденты произошли в октябре 2015 года над Северным морем и в ноябре - над Атлантикой.

Российские военные самолеты ни разу не вторгались в воздушное пространство Британии, однако неоднократно подлетали близко к границе и совершали полеты в "британской зоне интересов".

В декабре того же года британские военные провели переговоры с российскими коллегами в Москве в связи с многочисленными случаями приближения российских самолетов к британскому воздушному пространству.

Как сообщил тогда министр обороны Великобритании Майкл Фэллон, эти переговоры были направлены на предотвращение каких-либо "просчетов или случайностей".

Еще в мае прошлого года военный обозреватель Би-би-си Джонатан Бил отмечал, что Королевские ВВС в последнее время "уже привыкли к этому" и, кажется, перехватывают российские самолеты чуть ли не каждый месяц.