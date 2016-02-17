Китай заподозрили в размещении ракет в Южно-Китайском море
Китайские военные предположительно установили зенитно-ракетные комплексы на спорном острове Вуди в Южно-Китайском море, на который также претендуют Тайвань и Вьетнам.
Официально власти Китая не сообщали о переброске ЗРК на остров. Однако на спутниковых снимках, сделанных 14 февраля, видно, что на острове появились две батареи ЗРК, каждая из которых насчитывает четыре пусковых установки. На снимках от 3 февраля их нет. Фотографии опубликованы на сайте американского телеканала Fox News.
Власти Тайваня также подтвердили размещение комплексов и заявили, что будут внимательно следить за развитием ситуации.
Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что эти сообщения были выдуманы западными СМИ, и призвал журналистов уделять больше внимания строительству маяков, которое ведет в регионе Китай.
Fox News со ссылкой на собеседника в министерстве обороны США уточняет, что речь идет о комплексах HQ-9 с радиусом действия в 200 километров.
Ожидается, что случившееся вызовет очередное обострение отношений Китая с Тайванем и Вьетнамом, недовольных милитаризацией региона. Власти Тайваня уже заявили, что ракетные комплексы могут представлять угрозу не только для военных, но и для гражданских самолетов.
Китай ведет в регионе масштабные работы по созданию искусственных островов, которые вызывают обеспокоенность и критику со стороны США и прибрежных стран.
Остров Вуди известен в Китае как Юнсин дао, а во Вьетнаме - как Фулам. Он входит в архипелаг Парасельских островов в Южно-Китайском море. На этот архипелаг, оккупированный в 1974 году Китаем, претендуют также Вьетнам и Тайвань.
Большинство Парасельских островов необитаемы, однако остров Вуди входит в число исключений из этого правила. В частности, на острове находятся китайский военный гарнизон, спасательный центр и аэропорт.