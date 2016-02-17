Умер актер Джордж Гейнс, звезда "Полицейской академии"

Американский актер Джордж Гейнс, во многом известный благодаря ролям коменданта Эрика Лассарда в сериале "Полицейская академия" и Джона Вэн Хорна в картине "Тутси", скончался в возрасте 98 лет.

Гейнс умер в понедельник 15 февраля, но факт смерти его дочь подтвердила только в среду.

Гейнс (его настоящая фамилия - Йонгеянс) родился в 1917 году в Гельсингфорсе (ныне Хельсинки, тогда это была столица Великого княжества Финляндского, входившего в состав Российской империи).

Гейнс получил широкую известность благодаря выступлениям в бродвейских музыкальных комедиях.

В кинематографе дебютировал в середине 1950-х годов, но в основном ему доставались эпизодические роли в телесериалах и фильмах.

В 1982 году он снялся в комедии "Тутси" с Дастином Хоффманом в главной роли.

Гейнс также сыграл во всех семи частях культового сериала "Полицейская академия", выходившего с 1984 по 1994 год.