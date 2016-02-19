Андрей Пионтковский покинул Россию, опасаясь преследования

Публицист Андрей Пионтковский покинул Россию, опасаясь уголовного преследования за статью, опубликованную на сайте "Эха Москвы", сообщил Би-би-си его адвокат Марк Фейгин.

В статье "Бомба, готовая взорваться", опубликованной 23 января, говорится об отношениях федеральной власти и чеченского руководства и общества.

После публикации материала, 28 января, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая направила в Генеральную прокуратуру запрос о проверке материала на предмет экстремизма.

Кроме того, обращение в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет составили также депутаты парламента Чечни, говорится на сайте Генпрокуратуры.

Сам Андрей Пионтковский в твиттере написал, что опасается за свою жизнь.

"CК и Прокуратура грызутся за право убить 76-летнего человека. Госдума поручила мою ликвидацию СК, но прокуратура уже направила мое дело в ФСБ", - написал Пионтковский утром 19 февраля.