Обама призвал Путина соблюдать Минские соглашения

Президент США Барак Обама призвал своего российского коллегу Владимира Путина соблюдать соглашение о мирном урегулировании вооруженного конфликта на востоке Украины, заключенное год назад в Минске.

Как сообщила пресс-служба Белого дома, в телефонном разговоре с российским президентом Обама заявил, что Россия и вооруженные сторонники самопровозглашенных республик Донбасса, которые, по мнению Запада, находятся под влиянием Москвы, должны соблюдать перемирие.

Американский президент также призвал Россию и представителей самопровозглашенных республик предоставить специальной мониторинговой миссии ОБСЕ полный доступ в зону конфликта, в том числе к расположенному там участку границы Украины с Россией.

Одновременно Обама назвал необходимым скорейшее определение дат следующих свободных выборов в органы местного самоуправления в районах Донбасса, подконтрольных сторонникам самопровозглашенных республик.

Ранее Путин со своей стороны попросил Вашингтон оказать влияние на политическое руководство Украины. По мнению российской стороны, украинские власти не принимают предусмотренных минскими соглашениями мер по деэскалации конфликта.

Так называемые вторые минские соглашения, к исполнению которых призывает Обама, были подписаны представителями Украины, России и двух непризнанных республик Донбасса в прошлом феврале.

Документ фактически представляет собой план выполнения мирных договоренностей, достигнутых сторонами конфликта еще в сентябре 2014 года, но так и не претворенных в жизнь. Стороны обвиняют в срыве перемирия друг друга.