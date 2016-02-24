Правообладатель иллюстрации PA Image caption По итогам внутреннего расследования Би-би-си Кларксон был уволен

Бывший ведущий программы Би-би-си Top Gear Джереми Кларксон извинился перед продюсером, с которым у него случилась потасовка на съемках, согласившись заплатить 100 тысяч фунтов (145 тысяч долларов) для удовлетворения выдвинутых против него обвинений в расовой дискриминации и нанесении травмы.

Продюсер Ойшин Таймон в ноябре 2015 года подал в суд на Кларксона и на Би-би-си в целом, обвинив их в дискриминации по расовому признаку, основываясь на "словесном оскорблении", которое, по его словам, он получил от бывшего ведущего во время инцидента.

В результате небольшой потасовки с Кларксоном у Таймона распухла разбитая губа, и он обратился в местную больницу за помощью.

"Я хочу вновь принести извинения Ойшину Таймону за этот инцидент и его печальные последствия. Я хочу еще раз подчеркнуть, что случившееся ни в коей мере не было его виной", - заявил Кларксон.

"Также следует предельно ясно сказать, что оскорбления, которым Ойшин подвергся в следствие всей этой истории, совершенно непозволительны, и мне очень жаль, что ему пришлось через это пройти", - заявил Кларксон.

Бывший ведущий Top Gear пожелал Таймону всяческих успехов в его будущих проектах и добавил, что он играл большую креативную роль в создании программы Top Gear.

Адвокаты Таймона заявили, что стороны договорились, и инцидент исчерпан. Деталей договоренности они не раскрывают, но есть предположение, что 100 тысяч фунтов и есть решение проблемы.

Сообщается также, что Кларксон не один оплатит эту сумму, Би-би-си тоже внесет свою долю.

Оскорбления в соцсетях

Конфликт между Джереми Кларксоном и Ойшином Таймоном случился в отеле Северного Йоркшира, где съемочная группа снимала очередной эпизод программы.

В конце съемочного дня Кларксону сказали, что горячего обеда для группы не будет, что сильно разозлило ведущего.

Расследование Би-би-си установило, что Таймон подвергся физической и словесной атаке со стороны Кларксона, ничем не спровоцировав такие действия.

Сообщается, что Кларксон пренебрежительно назвал Таймона "ирландцем" и "ленивым", а также использовал в своих восклицаниях ненормативную лексику.

Сразу после инцидента пострадавший сказал полиции, что не собирается предъявлять ведущему Top Gear обвинения. Однако тогда же он подвергся оскорблениям в соцсетях со стороны поклонников программы и лично Кларксона за участие в ссоре.

По итогам внутреннего расследования Би-би-си после этого инцидента Кларксон был уволен.

Новые лица

Image caption В новом составе ведущих Top Gear звезда Голливуда Мэтт Леблан

"Мы рады, что конфликт разрешен", - говорится в официальном заявлении Би-би-си.

"Ойшин – ценный сотрудник Би-би-си. Он с большой честью справился с непростой ситуацией, случившейся в прошлом году, ситуацией, в которой он совсем не был виноват, - сказал генеральный директор корпорации Тони Холл. – Мы верим, что у Ойшина большое будущее на Би-би-си".

Новым ведущим программы Top Gear станет известный британский теле- и радиожурналист Крис Эванс. Компанию ему составят американский актер, звезда сериала "Друзья" Мэтт Леблан, и Эдди Джордан, основатель и бывший владелец команды Jordan в "Формуле-1".

Top Gear вернется на экраны Би-би-си в апреле 2016 года.

55-летний Кларксон, в свою очередь, намерен принять участие в другой телепрограмме, посвященной автомобилям. Вместе с двумя другими прежними ведущими Top Gear Джеймсом Мэйем и Ричардом Хэммондом он работает над новыми сериями автомобильной программы для Amazon Prime: первый сезон программы начнется в 2016 году.