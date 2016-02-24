Полиция Кельна: поймать всех нападавших в Новый год вряд ли удастся

Личности большинства мужчин, совершивших нападения сексуального характера на женщин в Кельне в новогоднюю ночь, возможно, так и не будут установлены, заявил глава местной полиции Юрген Матиес.

В интервью Би-би-си он сказал, что одних записей с камер наблюдения для выявления подозреваемых будет недостаточно.

"Записей с камер наблюдения недостаточно, чтобы выявить сексуальные нападения. Мы лишь увидели несколько ограблений. Мы полагаемся на свидетельства очевидцев и показания пострадавших", - сказал Матиес.

На сегодняшний день следователям удалось установить 75 подозреваемых. Большинство из них - выходцы из стран Северной Африки, приехавшие в Германию нелегально или обратившиеся там за политическим убежищем.

Всего в полицию было подано более 500 заявлений о нападениях в новогоднюю ночь, в 40% из них упоминаются сексуальные домогательства.

Новогодние нападения на женщин вызвали подъем антииммигрантских настроений среди немцев.

Власти заговорили о новом типе преступности, когда большие группы пьяных мужчин, которых местная пресса считает выходцами из Северной Африки и Ближнего Востока, выбирает в качестве жертв молодых и привлекательных женщин.

В полиции говорят, что эти нападения были скоординированы и планировались заранее.

В прошлом году число прибывших в Германию нелегальных мигрантов достигло рекордной отметки в 1,1 миллиона человек. Канцлер Ангела Меркель, объявившая политику открытых дверей для беженцев, подвергается жесткой критике во многих средствах информации.