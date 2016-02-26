На Украине объявили о возобновлении блокады российских грузовиков

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Как именно "Свобода" будет проводить блокаду, в партии не уточняют

Украинская партия "Свобода" заявила о возобновлении блокады российских грузовиков, въезжающих на территорию Украины, сообщается на сайте партии.

Возобновление Киевом транзита российских грузовиков с 25 февраля в "Свободе" назвали "предательской, капитулянтской позицией правительства [Арсения] Яценюка и министра транспорта [Андрея] Пивоварского".

В партии также осудили предложение Пивоварского к МВД о сопровождении российских грузовиков подразделениями Нацгвардии.

Как именно "Свобода" будет проводить блокаду, в партии не уточняют.

Накануне о возможности возобновления блокады заявляли активисты закарпатского объединения "Карпатская Сечь". На своей странице в "Фейсбуке" активисты обвинили свое правительство в том, что оно разрешило России транзит через украинскую территорию, не посоветовавшись со своим народом.

О полноценном возобновлении автосообщения между Россией и Украиной стороны объявили 24 февраля. Фактически оно возобновилось в ночь на 25 февраля. Москва и Киев уже подтвердили, что все их договоренности соблюдаются.

Транзит российских грузовиков в Европу через Украину прервался после того, как 1 февраля активисты из Закарпатской области Украины объявили бессрочную акцию по блокированию российских фур.

Вскоре к ним присоединились и активисты украинского движения "Автомайдан", которые заблокировали движение грузовиков с российскими номерами около украинско-белорусской границы.

В ответ на это российское министерство транспорта 14 февраля заявило, что приостанавливает движение украинских грузовиков по России. При этом официального ограничения перевозок для российских фур на тот момент введено не было.

На следующий день правительство Украины официально объявило о временном прекращении транзитных перевозок грузовыми автомобилями, зарегистрированными в России.