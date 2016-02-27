Явка на парламентских выборах в Иране составила около 60%

Явка избирателей на выборах в Иране составила свыше 58 процентов, сообщает иранское МВД. В голосовании на выборах в парламент и Совет экспертов приняли участие более 32 миллиона человек.

На предыдущих выборах в 2012 году явка составила 64,2 процента.

Накануне время голосования продлевалось четыре раза. Избирательные участки закрылись в 23:45 по местному времени.

Как пишет сайт британской газеты Guardian со ссылкой на иранские СМИ, по предварительным данным, реформаторы и умеренные кандидаты пока ведут в гонке.

Исход выборов в парламент и Совет экспертов - религиозный орган, назначающий верховного лидера Ирана - может оказать влияние на шансы на переизбрание президента Хассана Рухани в 2017 году.

В ходе голосования избираются 290 депутатов на четырехлетний срок, а также 88 богословов на восьмилетний срок в Совет экспертов.