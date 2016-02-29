Алехандро Гонсалес Иньярриту второй год подряд завоевывает "Оскар" за лучшую режиссуру.

В прошлом году Иньярриту получил "Оскар" за фильм "Бердмэн", ставший также лучшим фильмом 2014 года.

В этом году члены киноакадемии наградили Иньярриту за картину "Выживший" с Леонардо Ди Каприо в главной роли.

Лента рассказывает об охотнике Хью Глассе, борющемся за выживание среди лесов и гор Дикого Запада.

В категории за лучшую режиссерскую работу конкуренцию Иньярриту составляли Джордж Миллер ("Безумный Макс: Дорога ярости"), Адам Маккей ("Игра на понижение"), Том Маккарти ("В центре внимания") и Ленни Абрахамсон ("Комната").