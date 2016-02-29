Иньярриту второй год подряд взял "Оскар" за лучшую режиссуру
Алехандро Гонсалес Иньярриту второй год подряд завоевывает "Оскар" за лучшую режиссуру.
В прошлом году Иньярриту получил "Оскар" за фильм "Бердмэн", ставший также лучшим фильмом 2014 года.
В этом году члены киноакадемии наградили Иньярриту за картину "Выживший" с Леонардо Ди Каприо в главной роли.
Лента рассказывает об охотнике Хью Глассе, борющемся за выживание среди лесов и гор Дикого Запада.
В категории за лучшую режиссерскую работу конкуренцию Иньярриту составляли Джордж Миллер ("Безумный Макс: Дорога ярости"), Адам Маккей ("Игра на понижение"), Том Маккарти ("В центре внимания") и Ленни Абрахамсон ("Комната").