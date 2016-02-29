"Оскар" за лучшую музыку получил Эннио Морриконе

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Премию Американской киноакадемии в номинации "Лучшая музыка" получил композитор Эннио Морриконе за музыку к фильму "Омерзительная восьмёрка".

87-летний Морриконе, написавший музыку к сотням кинофильмов и являющийся одним из самых известных композиторов современности, семь раз номинировался на "Оскар", но получил лишь одну статуэтку, за общий вклад в киноискусство, в 2007 году.

Это первый "Оскар" Морриконе непосредственно за музыку к конкретному фильму.

Среди известных фильмов, к которым Эннио Морриконе написал музыку, можно отметить "Нечто", "За пригоршню долларов", "На несколько долларов больше", "Хороший, плохой, злой", "Однажды на Диком Западе", "Однажды в Америке", "Декамерон", "Профессионал", "Неприкасаемые", "Легенда о пианисте" и многие другие.