Украина меняет названия: улица Калинина стала Калиновой, Ленина - Леннона

Улицу Ленина в селе Калины Тячевского района Закарпатской области Украины переименовали в честь лидера группы The Beatles Джона Леннона.

Глава Закарпатской областной госадминистрации Геннадий Москаль подписал распоряжение о переименовании ряда улиц с коммунистическими названиями.

В сообщении перечисляется около 10 улиц, которые получили новые названия.

Так, в поселке Межгорье появилась улица Томаша Масарика - президента Чехословакии в 1918-1935 годах. Раньше улица называлась Колхозной. В этом же поселке улицу Щорса переименовали в улицу Виктора Маркуся - местного жителя, погибшего в феврале этого года во время военной операции в Донбассе.

Улицу Калинина в селе Калины переименовали в Калиновую.

Москаль заявил, что выбрал имена Леннона, Масарика и Маркуся по собственному усмотрению.

Верховная Рада приняла закон об осуждении тоталитарных режимов в апреле 2015 года.

С апреля прошлого года в рамках реализации закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете их символики" в стране переименовывают улицы и сносят памятники советским лидерам.