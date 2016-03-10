Обама о Путине: он "не такой уж дурак"

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Встреча в Нью-Йорке в прошлом сентябре стала для Путина с Обамой первой за два года

Президент США Барак Обама отрицательно ответил на вопрос, считает ли он глупым своего российского коллегу Владимира Путина.

По словам американского президента, Путин крайне заинтересован в том, чтобы выглядеть равноправным партнером США, поскольку он "не такой уж дурак". Обама напомнил, что российская экономика сокращается уже третий год подряд.

"Он понимает, что позиции России в мире существенно пошатнулись. И один только факт вторжения в Крым или попытки поддержать режим Асада не вернут его в игру", – заявил Обама в интервью американскому изданию Atlantic.

Он добавил, что все его встречи с Путиным проходили в деловом ключе, а сам российский президент на них был подчеркнуто вежлив и крайне откровенен. "Мне никогда не приходится ждать его по два часа, как некоторым другим", – отметил Обама.

В интервью он также дал понять, что США не готовы начинать полномасштабную войну из-за Украины, над которой вне зависимости от действий Вашингтона всегда будет нависать угроза военного вторжения из России.

Отношения между Вашингтоном и Москвой значительно ухудшились, после того как в марте 2014 года Россия аннексировала украинский Крым. В ответ США и их союзники ввели санкции сначала в отношении отдельных российских чиновников, а затем – в отношении целых секторов экономики России.

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption По мнению Обамы, Путин понимает, что позиции России в мире пошатнулись

Дальнейшему охлаждению отношений способствовало начало вооруженного конфликта в Донбассе, в котором Москва оказывала как минимум политическую поддержку самопровозглашенным республикам, выступавшим за отделение от Украины.

На этом фоне США и их союзники расширили санкции против России, а президенты двух стран не встречались два года. Первая после долгого перерыва встреча прошла в Нью-Йорке в конце сентября. На ней обсуждалась в основном ситуация на Ближнем Востоке.

После этого в 2016 году Россия и США выступили организаторами перемирия в Сирии, которое стало в стране первым за пять лет гражданской войны. Кроме того, еще прошлым летом США отмечали вклад России в достижение соглашения о ядерной программе Ирана.