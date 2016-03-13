Трамп и Круз провалили кокусы в Вашингтоне

На республиканских предвыборных кокусах в Вашингтоне (округ Колумбия) победу одержал сенатор Марко Рубио, незначительно опередивший губернатора Огайо Джона Кейсика.

Рубио удалось получить поддержку 10 делегатов на съезд партии в июле, Кейсик же получит от столицы США на одного выборщика меньше.

Таким образом ни фавориту предвыборной гонки у республиканцев миллиардеру Дональду Трампу, ни идущему вслед за ним сенатору Теду Крузу не удалось набрать достаточного числа голосов, чтобы обеспечить себе поддержку хотя бы одного делегата от Вашингтона.

Для Марка Рубио это уже третья победа в его предвыборной кампании. Всего каждому из претендентов необходимо набрать по восемь побед в штатах, чтобы претендовать на номинирование кандидатом в президенты на съезде Республиканской партии в июле.