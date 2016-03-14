Израильтянка нашла древнеримскую золотую монету

Израильтянка во время пешеходной экскурсии в Галилее на севере страны нашла редчайшую золотую монету, возраст которой оценивается в почти 2 тысячи лет.

До сих пор известно о существовании лишь еще одной подобной монеты, она хранится в Британском музее.

На найденной монете, отчеканенной предположительно в 107 году н.э. в период правления императора Траяна, изображен император Октавиан Август.

Как сообщили израильские власти, нашедшая ее Лора Римон получит почетную грамоту.

Римон нашла монету во время пешеходной экскурсии в восточной части Галилеи. Гид группы связался с Управлением древностей Израиля, представители которого прибыли спустя два часа.

"Не каждый день случаются такие удивительные находки, но я надеюсь в ближайшем будущем увидеть ее на выставке в музее", - сказала Римон.

По словам сотрудника Управления древностей и эксперта по древним монетам Дэнни Сайона, находка принадлежит к сериям монет, выпущенных императором Траяном в память о римских императорах, правивших до него.