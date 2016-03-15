ФИФА изымает из продажи футболки с картой России без Крыма

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Оргкомитет ЧМ-2018 ранее направил в ФИФА запрос по поводу продажи футболок на территории России

Международная федерация футбола (ФИФА) решила изъять из продажи футболки, посвященные чемпионату мира 2018 года, с изображением карты России без Крыма, сообщает пресс-служба организации.

"Упомянутые футболки удаляются из доступа в официальном онлайн-магазине ФИФА во избежание недопонимания", - цитирует сообщение пресс-службы агентство ТАСС.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Владимир Родин направил запрос в правительство с просьбой разобраться, почему на сайте ФИФА продаются майки с символикой чемпионата мира по футболу 2018 года с картой России без Крыма.

"Наше министерство иностранных дел, Российский футбольный союз заблаговременно должны реагировать на такие вещи и не допустить, чтобы здесь началась продажа таких маек", - заявил Родин.

Позднее стало известно, что оргкомитет ЧМ-2018 направил в ФИФА запрос по поводу продажи футболок на территории России. Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.