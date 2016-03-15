Sony выкупает долю Джексона в совместной компании за $750 млн

Image caption Сообщалось, что только за первый год после смерти Майкла Джексона его наследники заработали около 1 млрд долларов. На фото - певец в Лондоне в 1992 году

Японская корпорация Sony заключила соглашение с наследниками певца Майкла Джексона о выкупе у них 50-процентной доли в крупнейшем в мире музыкальном издательстве Sony/ATV Music Publishing за 750 млн долларов.

Таким образом, Sony станет единственным владельцем издательства, которому принадлежат права на тысячи музыкальных композиций, в том числе на песни The Beatles.

Изначально музыкальный каталог был приобретен Майклом Джексоном в 1985 году. Через десять лет он договорился с Sony о слиянии каталога с издательским бизнесом корпорации – в результате была образована компания Sony/ATV Music Publishing.

Сделка оказалась крайне выгодной для Джексона. В 1985 году он заплатил за каталог 47,5 млн долларов (многие советники отговаривали его от такой расточительности), а передал его в управление новой компании за 115 млн долларов и за 50-процентную долю в самой компании.

Помимо этого, согласно условиям сделки, Sony не имела права заниматься издательским бизнесом иначе, кроме как через совместную компанию, уточняет Forbes. В результате Майкл Джексон и его наследники получали отчисления как по старым копирайтам, так и по новым, приобретенным компанией позже: от композиций рэпера Эминема до песен кантри-поп-исполнительницы Тэйлор Свифт.

Стороны в настоящий момент подписали обязывающее соглашение по сделке, к 31 марта предполагается подписать окончательное. Сроки закрытия сделки могут варьироваться в зависимости от процедурных вопросов.

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