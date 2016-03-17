В Петербурге избит директор Балтийского завода Коновалов

Неизвестные избили в Санкт-Петербурге директора по производству предприятия "Балтийский завод - Судостроение" Александра Коновалова.

"Сейчас он в больнице, его сегодня должны перевести в общую палату. Состояние средней тяжести", - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы предприятия.

"Мы ни в коем случае не считаем, что нападение связано с профессиональной деятельностью. Он же занимается производством, а не финансами. Верим, что полиция разберется", - добавили в пресс-службе.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "умышленное причинение легкого вреда здоровью".

В настоящее время Василеостровский суд Петербурга рассматривает уголовное дело в отношении бывшего гендиректора Балтзавода Андрея Фомичева, который руководил предприятием до конца 2012-го года, отмечает "Фонтанка".

Он обвиняется в преднамеренном банкротстве. Нападение на Коновалова произошло за несколько дней до очередного заседания суда.

Балтзавод специализируется на строительстве надводных кораблей 1 ранга, ледоколов, многофункциональных судов-снабженцев, судов технического обеспечения, атомных плавучих энергоблоков, плавучих опреснительных комплексов.