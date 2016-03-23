Путин заявил о масштабных нарушениях прав и свобод россиян

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В 2015 году зафиксировано 3,2 млн нарушений прав и свобод граждан

Основная доля всех нарушений закона в России приходится на нарушение конституционных прав и свобод граждан, сообщил президент России Владимир Путин.

"Именно на эту сферу приходится ежегодно свыше 60% всех нарушений закона", - цитирует Интерфакс выступление Путина на коллегии генпрокуратуры в среду.

"Органами прокуратуры в 2015 году было установлено 3,2 млн нарушений прав и свобод граждан", - отметил президент.

Путин также особо отметил необходимость обеспечить соблюдение прав заключенных.

"Вместе с коллегами из ФСИН, а также представителями правозащитных организаций прокуроры обязаны лично следить за условиями, в которых оказываются люди, лишенные свободы, и добиваться, чтобы там действовали современные стандарты содержания и медицинского обеспечения", - заявил он.

В прошлом месяце российский Верховный суд заявил, что количество жалоб, поданных против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), с 2013-го года сократилось в два раза.

По словам председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева, количество обращений снизилось с 12 тысяч до почти 6 тысяч.