Песков: Россия в состоянии информационной войны с “англосаксами”

Попытки улучшить имидж России на международной арене в настоящее время нецелесообразны, поскольку Москва находится в состоянии информационной войны с Западом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Говорят, у России сейчас плохой имидж в мире. А вы знаете, у кого сейчас тоже плохой имидж в мире? У США. Сейчас мы находимся в состоянии информационной войны с законодателями моды в информационном пространстве, прежде всего, с англосаксами, их СМИ", - сказал представитель президента в программе "Право знать!" на телеканале ТВЦ,

"В таких условиях заниматься имиджевыми делами вряд ли целесообразно, речь идет о пропаганде и контрпропаганде в хорошем смысле этого слова", - отметил Песков.

Пресс-секретарь президента также заявил, что нужно "ратовать" за интеграцию российской экономики в мировую. Россия будет "уверенно стоять на ногах" только в том случае, если экономика страны будет конкурентоспособной, добавил он.

Песков отметил, что в отношениях России и США есть "позитивные подвижки" - сейчас по сравнению с ситуацией год назад есть желание и готовность говорить.

"Мы должны, скажем так, в "болоте" наших разногласий, очень серьезных концептуальных разногласий, нащупать какие-то островки, где наши интересы совпадают, встать на эти островки ногами и дальше уже разгребать эти авгиевы конюшни, которые выстроились в наших двухсторонних отношениях. Это позитив", - сказал Песков.

Представитель президента также рассказал о своей работе. "Никто не может заставить дипломата врать, но и никто не может заставить его сказать всю правду". - вспомнил Песков принцип, которому его в свое время обучил один из наставников.

Он также сказал, что на месте пресс-секретаря турецкого президента он уволился бы после того, как турецкие ВВС сбили российский самолет. Сейчас Россия не готова ни на какие контакты с Турцией, "пока Анкара не сделает того, что подобает сделать в такой ситуации", заявил Песков.

Ранее российская сторона неоднократно требовала извинений от Турции за сбитый Су-24. В Анкаре эти требования отвергали.