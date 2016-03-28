В Кремле заявили о готовящихся информационных вбросах против Путина

Несколько СМИ готовят "неприкрытую заказную" информационную атаку на Путина и его окружение, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Очередной информационный вброс, претендующий на объективность, готовится в ближайшие дни. Мы получили весьма елейные запросы, составленные в допросной манере, от организации, которая именует себя Международным консорциумом журналистских расследований", - сказал Песков.

По его словам, публикации готовятся в ближайшие дни в Германии, США, Великобритании, Франции, Швейцарии и России.

"Естественно, как вы можете догадаться, речь идет о Путине лично, речь идет о попытках добраться до его семьи информационно, речь идет о друзьях детства Путина, о бизнесменах, среди которых Ковальчук, Ротенберг и другие, речь идет о каких-то офшорных компаниях, о большом количестве бизнесменов, которых он и в глаза не видел", - заявил Песков.

Запрос пресс-службе Кремля поступил от Международного консорциума журналистских расследований.

В январе в программе Би-би-си "Панорама", заместитель министра финансов США Адам Шубин заявил, что согласно предположению американских властей, Путин коррумпирован и тщательно скрывает своё истинное состояние. В Кремле тогда назвали расследование клеветой.