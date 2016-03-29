Уволен заместитель генпрокурора Украины Сакварелидзе

Image caption Давид Сакварелидзе курировал расследование по так называемому делу "бриллиантовых прокуроров"

Генпрокурор Украины уволил своего заместителя Давида Сакварелидзе, который отвечал за реформирование надзорного ведомства и борьбу с коррупцией.

Как утверждается в приказе об увольнении, подписанном генпрокурором Виктором Шокиным, это сделано с целью приведения структуры надзорного ведомства в соответствие с законодательством Украины.

На несоответствие структуры, говорится в приказе об увольнении Сакварелидзе, который занимал также должность прокурора Одесской области, указывалось в коллективных депутатских обращениях.

Шокин также привлек Сакварелидзе к ответственности за "грубое нарушение правил прокурорской этики" и "не предусмотренное законом вмешательство в служебную деятельность другого прокурора".

Давид Сакварелидзе курировал расследование по так называемому делу "бриллиантовых прокуроров".

В июле 2015 года Служба безопасности Украины задержала высокопоставленных сотрудников прокуратуры Владимира Шапакина и Александра Корнийца, обвиненных в коррупции. При обыске у них были найдены крупные суммы денег, оружие и 65 бриллиантов.

Дело "бриллиантовых прокуроров" было передано в суд в начале января.

Ранее Сакварелидзе заявил в интервью СМИ, что ему и его команде не дают работать в органах генеральной прокуратуры Украины.

Он сказал, что знает о коллективных жалобах в свой адрес со стороны депутатов от Одесской области.

Выходец из Грузии, натурализованный на Украине, Давид Сакварелидзе занимал должность заместителя генпрокурора с февраля 2015 года. Он отвечал за кадровую политику и реформирование органов прокуратуры и был единственным заместителем генпрокурора Украины в статусе прокурора области.

Сакварелидзе утверждал, что Виктор Шокин ему мстит.

В понедельник в Киеве прошел митинг с требованием отставки Шокина с поста генпрокурора. Ожидается, что этот вопрос в ближайшее время может рассмотреть Верховная рада.