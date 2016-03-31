Верховный суд России признал законным приговор украинцу за шпионаж

Верховный суд России оставил без удовлетворения жалобу украинца Валентина Выговского, осужденного за шпионаж на 11 лет.

Апелляционная коллегия ВС по уголовным делам рассматривала его жалобу в закрытом режиме, так как дело проходит под грифом "совершенно секретно".

Адвокат Илья Новиков просил снизить наказание "в виду чрезвычайной суровости", а также "в связи со специфическими методами работы следствия", отмечает Интерфакс.

Защитник отказался уточнить, о чем именно речь, сославшись на секретность дела. Теперь в обжаловании приговора он намерен дойти до Европейского суда по правам человека.

Впрочем, по словам Новикова, "все может решиться до прохождения всех этих инстанций". Адвокат сказал, что у его подзащитного "есть разные варианты". Он дал понять, что Выговского могут вернуть на родину, если Россия и Украина "договорятся про большой обмен".

Ранее Московский областной суд приговорил Выговского к 11 годам колонии строгого режима.

По данным ФСБ, гражданин Украины Выговский через интернет собирал закрытые технические документы, составляющие государственную и коммерческую тайну, с помощью работников российских оборонных и авиа-космических предприятий.

В последствии он, по версии спецслужбы, собирался продать эти сведения "представителю иностранного государства".

В ФСБ сообщали, что Выговский признал вину и заключил соглашение со следствием.

При этом МИД Украины в августе прошлого года включил Выговского в число политзаключенных, осужденных или находящихся под следствием в России.