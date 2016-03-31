Ученые в Шотландии изобрели крошечный гравиметр

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Ученые из университета Глазго считают, что производство нового гравиметра будет стоить дешево

Шотландские ученые сконструировали крошечный датчик, способный улавливать минимальные колебания гравитационного притяжения Земли.

Новый датчик - размером со спичечный коробок.

Гравиметры, повсеместно использующиеся сейчас, как правило значительно большего размера.

Ученые из университета Глазго считают, что производство нового прибора будет обходиться недорого, и его можно будет даже использовать для предсказания вулканической активности.

Новый гравиметр основан на технологии, обычно используемой в смартфонах.

Гравиметр - прибор для измерения ускорения силы тяжести, он, по своей сути, является многопрофильным прибором, применение которого возможно во многих областях.

Однако на практике чуть ли не 100 % гравиметров используются в гравиразведочных работах, а именно для поиска месторождений полезных ископаемых.