Один из автомобилей Папы римского продан за 300 тысяч долларов

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Стандартная цена такого "Фиата" - чуть больше 24 тысяч долларов

Один из автомобилей, которым использовался Папа римский Франциск в ходе визита в США в прошлом году, продан на онлайн-аукционе за 300 тысяч долларов.

Аукцион был открыт ещё 17 марта, и первое предложение составило всего 10,5 тысяч долларов, однако затем цена стала быстро расти.

Конечная цена на черный "Фиат" модели 500 Lounge (по Нью-Йорку Франциска перевозили два таких "папамобиля") превысила стандартную стоимость такой машины (24 тысячи) более чем в 12 раз.

Автомобиль купил миллионер Майлс Надаль, увлекающийся коллекционированием машин и мотоциклов. По данным сайта Charitybuzz, проводившего аукцион, в коллекции Надаля более 130 единиц техники.

Как сообщается, вырученные за продажу автомобиля деньги пойдут на поддержку католических школ и благотворительные нужды в штате Нью-Йорк.

Второй "Фиат", на котором папа передвигался во время визита в США, также планируется пустить на нужды благотворительности, однако конкретных планов по этому поводу ещё нет.

Сайт Charitybuzz предварительно оценил автомобиль - практически новый хэтчбек со стеклянной крышей и сиденьями премиум-класса - в 82 тысячи долларов.

Именно за столько в январе был продан ещё один "Фиат", на котором понтифик передвигался по Филадельфии.