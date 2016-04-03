Опубликованы документы о масштабных подозрительных сделках друзей Путина

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Вызвавшие подозрение офшорные компании, как утверждается, связаны с банком "Россия"

Коммерческий банк "Россия" использовали в потенциальной схеме по отмыванию денег, в которую мог быть вовлечен ряд близких знакомых президента России Владимира Путина, говорится в материалах Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ).

В распоряжении ICIJ оказались документы панамской юридической компании Mossack Fonseca, которая, как утверждают авторы расследования, в ряде случаев помогала клиентам отмывать деньги, уклоняться от уплаты налогов и обходить различные санкции.

В документах фирмы упоминаются 72 бывших и нынешних главы различных государств, а также многие известные компании и люди.

Результаты расследования ICIJ публикуют партнеры консорциума из ряда ведущих мировых СМИ. Над этими материалами работали, в частности, и корреспонденты программы Би-би-си "Панорама".

В документах упоминаются четыре фирмы, так или иначе имеющие отношение к России – Sonnette Overseas, International Media Overseas, Sunbarn и Sandalwood Continental.

Все эти компании зарегистрированы в офшорах и, как утверждается, связаны с банком "Россия" и близкими знакомыми российского президента.

Эти компании участвовали в сделках, которые эксперты, ознакомившиеся с документами, считают подозрительными.

Друг Путина

Ведущий британский эксперт по делам, связанным с отмыванием денег, королевский адвокат Эндрю Митчелл в интервью программе Би-би-си "Панорама" заявил, что видит признаки мнимости в сделках, упомянутых в документах. Он не находит в них обычной коммерческой логики.

Согласно одному из документов, компания Sandalwood Continental приобрела некие активы на сумму в один доллар и продала их через три месяца за 133 миллиона долларов.

Sandalwood также получила ссуды от принадлежащего российскому государству банка на сумму 800 млн долларов. В документах нет свидетельств предоставления компанией Sandalwood гарантий или выплат по этим ссудам.

Том Китинг из Центра исследований финансовых преступлений и безопасности также заявил "Панораме", что эти транзакции носят признаки отмывания денег. По его мнению, эти сделки необходимо расследовать.

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption На этом фото, сделанном в 2009 году, за правым плечом Владимира Путина - нынешний художественный руководитель санкт-петербургского Дома музыки Сергей Ролдугин

“Все, что я там увидел, заставляет меня сказать: стоп, мы должны очень тщательно расследовать, что здесь происходит. Является ли это кредитами, списанными без явной компенсации, кроме [компенсации в размере] одного доллара, или же это кредиты, прошедшие через несколько пар рук без какой-либо видимой причины", - сказал Том Китинг.

В соответствии с документами, International Media Overseas и Sonnette Overseas официально принадлежат виолончелисту Сергею Ролдугину. Он известен как друг детства Владимира Путина и крестный отец одной из его дочерей. В книге о Путине “От первого лица” описываются его знакомство с будущим президентом и близкая дружба.

Согласно опубликованным ICIJ документам, доход компаний Ролдугина от сделок, которые эксперты сочли подозрительными, составил несколько миллионов долларов. Тем не менее, в документах одной из компаний, которой владеет музыкант, указано, что она учреждена для того, чтобы защитить "личность и конфиденциальность" конечного владельца и выгодоприобретателя компании.

Виолончелист ранее говорил репортерам, что он не бизнесмен. Его вовлеченность в сложные офшорные сделки вызовет подозрения в том, что кто-то другой мог использовать его компании для решения своих задач.

Перекупка кредитов

В начале 2011 года компания Sandalwood Continental, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, выдала кредит на 200 млн долларов компании Horwich Trading, зарегистрированной на Кипре.

На следующий день Sandalwood всего за 1 доллар передала права на получение платежей по кредиту еще одной компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах - Ove Financial Corp.

В тот же день Ove за 1 доллар передала эти права панамской компании International Media Overseas, официально принадлежащей Сергею Ролдугину.

Одни только процентные платежи по этому кредиту составляют 8 млн долларов в год.

По данным расследования, Sandalwood Continental учреждена банком "Россия", который власти США называли "личным банком для высокопоставленных российских чиновников". Владелец компании Sandalwood Continental неизвестен.

"Не может быть коммерческих оснований для передачи 200 млн долларов и прав на получение ежегодно восьми миллионов за один доллар", - заявил в интервью программе Би-би-си "Панорама" королевский адвокат Эндрю Митчелл.

Это лишь одна из сделок, связанных с российскими компаниями, которые вызвали подозрения экспертов.

Всего в документах Mossack Fonseca приводится несколько десятков таких сделок на общую сумму как минимум 2 млрд долларов.

Например, в 2007 году International Media Overseas взяла кредит на 6 млн долларов, который был списан всего через три месяца за 1 доллар.

Image caption На вопрос о том, знает ли он "политически значимых лиц", при открытии счёта в швейцарском банке Сергей Ролдугин ответил отрицательно

Компания также выступала одной из сторон в привлекших внимание экспертов сделках по торговле ценными бумагами. International Media Overseas продавала бумаги брокеру, а на следующий день выкупала их по меньшей цене.

International Media Overseas зарабатывала также на сделках по продаже ценных бумаг, которые разрывались еще до их завершения. Компания в этом случае получала компенсацию. Соглашение о сделке и ее отмене подписывались одновременно.

"Это не бизнес, - говорит Эндрю Митчелл, - это создание видимости бизнеса для того, чтобы постоянно перемещать и скрывать активы".

Счет для International Media Overseas Ролдугин открыл в одном из швейцарских банков. В документах на открытие счета был вопрос о том, знает ли он “политически значимых лиц”. Ролдугин ответил отрицательно.

Акции КамАЗа и АвтоВАЗа

Еще одна компания, связанная с Россией, Sonnette Overseas, согласно документам ICIJ, участвовала в кажущейся нелогичной сделке по покупке акций автомобильной компании КамАЗ.

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption По данным ICIJ, компания Sonnette вошла в консорциум, получивший опцион на покупку 27% акций КамАЗа за 100 тыс. долларов

В 2008 году Sonnette вошла в консорциум офшорных компаний, которые получили опцион (право) на покупку 27% акций КамАЗа за 100 тысяч долларов. Между тем, немецкая корпорация Daimler в том же году заплатила за 10% акций КамАЗа 250 млн долларов.

Опцион пока еще не был реализован, однако, согласно документам, он дает консорциуму право голоса на собрании акционеров, а также право на получение дивидендов.

Другая компания, Sunbarn, вошла в число пяти офшорных компаний, которые в 2009 году получили опцион на покупку 20% акций АвтоВАЗа за 50 тысяч долларов. Сумма выглядит сильно заниженной – за два года до этого французская компания Renault выкупила 25% акций АвтоВАЗа за 1 млрд долларов.

Участие ВТБ и Аркадия Ротенберга

Как утверждается в документах, обнародованных ICIJ, компания Sandalwood Continental получила несколько кредитов в общей сложности на 600 млн долларов от "Русского коммерческого банка Кипра". В этот период основным владельцем банка был российский ВТБ.

Затем эти деньги были, судя по данным ICIJ, переданы другим офшорным компаниям. Одна из них владеет горнолыжным курортом "Игора", находящимся рядом с Санкт-Петербургом.

Путин присутствовал на открытии этого курорта в 2006 году. В 2013 году на этом курорте состоялась свадьба Катерины Тихоновой - директора фонда "Иннопрактика", которую агентство Рейтер называет младшей дочерью Владимира Путина (российский президент не подтверждает родственную связь с Катериной Тихоновой, но и не опровергает).

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption По данным ICIJ, Sunbarn получила кредиты на 231 млн долларов от компаний, связанных с Аркадием Ротенбергом

Компания, получившая деньги, сейчас частично принадлежит крупнейшему акционеру банка "Россия" Юрию Ковальчуку, которого назвали одним из "кассиров" Путина, в тот момент, когда правительство США включило его в санкционный список.

Адвокат Ковальчука заявил, что он не понимает, почему его клиенту задают вопросы, когда вся информация о банке "Россия", которая подлежит обязательному обнародованию, находится в открытом доступе.

Компания Sunbarn получила несколько кредитов на 231 млн долларов от компаний, связанных с бизнесменом Аркадием Ротенбергом, также являющимся старым другом Путина. Свидетельств того, что компания выплатила долг, нет. Незадолго до выдачи кредита “Стройгазмонтаж” Ротенберга выиграла крупный тендер на строительство газопровода “Южный поток”.

"Информационная атака"

Еще за неделю до выхода программы в свет пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил о том, что в СМИ якобы готовится информационная атака на Путина и его окружение.

"Естественно, как вы можете догадаться, речь идет о Путине лично, речь идет о попытках добраться до его семьи информационно, речь идет о друзьях детства Путина, о бизнесменах, среди которых Ковальчук, Ротенберг и другие, речь идет о каких-то офшорных компаниях, о большом количестве бизнесменов, которых он и в глаза не видел", - заявил Песков.

Некоторые российские депутаты, комментируя материалы ICIJ еще до их публикации, заявили, что видят в них попытки дестабилизировать Россию, ослабить ее позиции в мире.

А в партии "Единая Россия" связали публикацию этих материалов с предстоящими парламентскими выборами.

Представители Би-би-си заявили, что это расследование несет общественный интерес и было проведено справедливо и беспристрастно. По словам Би-би-си, документы ICIJ были проанализированы рядом независимых и надёжных экспертов.

В заявлении Би-би-си также отмечается, что документы ICIJ были переданы 107 медиа-организациям по всему миру.

Клиенты в высших кругах

В опубликованных в воскресенье материалах ICIJ также упоминаются офшорные счета, связанные с главами других государств или с их семьями, а также с ведущими бизнесменами, спортсменами и знаменитостями.

В частности, говорится о сделках, проведенных в интересах:

президента Украины Петра Порошенко,

ныне покойного отца премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона

членов Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая,

премьер-министра Исландии Сигмюндюра Давида Гюннлёйгссона,

детей президента Азербайджана Ильхама Алиева,

сына бывшего президента Египта Хосни Мубарака,

детей премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа,

чиновников ФИФА,

футболиста Лионеля Месси.

Представители компании Mossak Fonseca заявили журналистам ICIJ, что не нарушают никаких законов.

Многие из клиентов компании, с которыми связались журналисты-расследователи, отвергли обвинения в свой адрес. В частности, представители президента Украины Петра Порошенко заявили, что офшор ему был нужен для того, чтобы провести предпродажную реструктуризацию кондитерского бизнеса.

Некоторые другие клиенты Mossak Fonseca предпочли не отвечать на вопросы ICIJ.

Что такое ICIJ?

Международный консорциум журналистов-расследователей был создан в США в 1997 году. С ним сотрудничают более 190 репортеров из 65 стран мира.

Материалы ICIJ публикуются в СМИ-партнерах консорциума, среди которых – ведущие мировые медиа-организации, в том числе Би-би-си.

В прошлом ICIJ публиковал расследования о секретных счетах в швейцарских банках, о том, как крупнейшие мировые компании уходят от налогов, используя законодательство Люксембурга.

ICIJ проводит не только финансовые расследования. На сайте организации также опубликованы материалы о том, как табачные компании лоббируют правительства развивающихся стран, о хищническом и незаконном рыболовстве в глобальных масштабах, статьи на другие темы.