Италия экстрадирует в Россию экс-главу Росграницы Безделова

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Дмитрий Безделов был уволен с поста главы Росграницы в октябре 2013 года

Италия во вторник экстрадирует в Россию бывшего главу Федерального агентства по обустройству государственной границы (Росграница) Дмитрия Безделова, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.

По его словам, Безделов обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере на общую сумму почти в 1,2 млрд рублей.

Дмитрий Безделов был уволен с поста главы Росграницы в октябре 2013 года. Премьер-министр Дмитрий Медведев принял такое решение по результатам проверки и материалам правоохранительных органов.

В октябре 2014 года Безделов был арестован по запросу московского бюро Интерпола в римском отеле Palladium Palace при проверке документов. Через год Апелляционный суд Рима принял решение об экстрадиции Безделова.

В России бывшего чиновника обвиняют в растрате бюджетных средств, выделенных по случаю Олимпийских игр в Сочи на возведение железнодорожного пропускного пункта на границе с отколовшейся от Грузии Абхазией.

Российский адвокат Безделова Владимир Жеребенков ранее называл запрос российской генпрокуратуры об экстрадиции своего подзащитного из Италии безосновательным. По словам Жеребенкова, "в показаниях нет сведений, прямо указывающих на Безделова как на лицо, совершившее преступления".