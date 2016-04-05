Италия призвала Египет активнее расследовать убийство студента

Италия пригрозила Египту "незамедлительными мерами" в том случае, если Каир не будет активно содействовать расследованию убийства итальянского студента в окрестностях египетской столицы.

28-летний Джулио Реджени, аспирант Кембриджского университета, пропал вечером 25 января.

Несколько дней спустя молодой человек был найден мёртвым на обочине автомобильной трассы в пригороде Каира.

По информации египетской газеты "Аль-Ахрам", на теле Реджени были обнаружены следы пыток.

Как заявил министр внутренних дел Италии Паоло Джентилони, если МВД Египта не изменит отношение к проведению расследования, Италия начнет предпринимать более активные действия. О каких именно действиях идет речь, Джентилони не уточнил.

Также министр отметил, что решающим в дальнейшем сотрудничестве Египта и Каира станет запланированный на среду визит в Италию представителей египетской прокуратуры, в ходе которого египетская сторона предоставит материалы расследования.

Между тем агентство Рейтер сообщает со ссылкой на свои источники, что визит прокуроров перенесен на более поздний срок. Причина такого решения пока неизвестна.