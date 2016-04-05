Фискальная служба Украины проверит сведения об офшорах Порошенко
Государственная фискальная служба Украины проверит информацию из "панамских документов" об учреждении президентом Петром Порошенко офшорной компании на Британских Виргинских островах, сообщил глава ведомства Роман Насиров.
"Вчера я поручил департаменту по работе с физлицами провести проверку всех фактов на наличие нарушений", - сказал Насиров журналистам.
Информация о наличии у Порошенко офшорной компании на Британских Виргинских Островах была опубликована 3 апреля на сайте Международного консорциума журналистов-расследователей. Она была основана на утечке документов панамской юридической компании Mossack Fonseca.
Сам Порошенко в ответ на публикацию "панамских документов" заявил, что уже не управляет своими активами.
"Став президентом, я отошел от управления активами, поручив это дело соответствующим консалтинговым и юридическим компаниям. Ожидаю, что они предоставят исчерпывающие объяснения для украинской и международной прессы", - написал Порошенко на своей странице в социальной сети "Фейсбук".