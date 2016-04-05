Глава "Внуково" предложил вернуть курилки в аэропорты

Председатель совета директоров московского аэропорта "Внуково" Виталий Ванцев выступил за возвращение в аэропорты организованных мест для курения.

По словам Ванцева, запрет на курение в аэропортах все равно фактически не работает и только провоцирует конфликты в туалетах, где теперь пытаются спрятаться курильщики.

"Мы по всему терминалу построили курилки с девятикратным обменом воздуха. Мы до сих пор эти курилки оставили как курилки, только они закрытые. Надеюсь, что рано или поздно я эти курилки открою", - цитирует Ванцева агентство ТАСС.

За возвращение специальных мест для курения в аэропорты уже выступал и гендиректор аэропорта "Шереметьево". По его мнению, это повысит качество обслуживания в аэропортах и, соответственно, его инвестиционную привлекательность.

Курилки в аэропортах были закрыты летом 2013 года в связи с вступлением в силу закона о запрете курения в общественных местах. Теперь курить можно только не менее чем в 15 метрах от входа в здание аэропорта.

Аэропорт "Шереметьево" на некоторое время после вступления в силу закона сохранял работающую курилку, но потом Роспотребнадзор выписал штраф, и зону для курения пришлось закрыть.