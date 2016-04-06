Яценюк предложил запретить покупку нефтепродуктов в России

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Арсений Яценюк считает, что отказ от покупки нефтепродуктов должен стать ключевым элементом санкций.

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк попросил министерство экономики подготовить законопроект о запрете на покупку нефтепродуктов у России.

Яценюк напомнил, что Украина уже ввела против России санкции, запретив ввоз в страну многих российских товаров, в том числе некоторые продукты питания, моющие средства и железнодорожное оборудование.

В то же время, заявил он, в санкционный список не попали нефтепродукты, отказ от покупки которых, по мнению Яценюка, должен стать ключевым элементом санкций. В связи с этим он попросил подготовить соответствующий документ уже к 8 апреля.

Первые санкции в отношении России украинские власти ввели еще в 2014 году, однако затем список ограничительных мер неоднократно расширялся. Последнее на данный момент существенное расширение списка произошло в январе.

Санкции введены в связи с тем, что Украина официально считает Россию страной-агрессором. Соответствующее заявление принято Верховной Радой. Поводом стали аннексия Крыма и конфликт на востоке Украины, к которому Киев считает причастной Москву.

Россия однако категорически отрицает поставки оружия в Донбасс и прямое участие в вооруженном конфликте, утверждая, что заинтересована в стабилизации обстановки в соседней стране.