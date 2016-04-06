Штаб-квартиру УЕФА обыскали из-за "панамских документов"
Полиция Швейцарии провела обыски в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Ньоне в связи с публикацией "панамских документов".
Согласно заявлению УЕФА, полицию интересовали документы о контрактах, заключенных союзом с компаниями Cross Trading и Teleamazonas.
Эти две компании упоминаются в "панамских документах", которые опубликовал Международный консорциум журналистов-расследователей.
Согласно расследованию, новый президент ФИФА Джанни Инфантино во время своей работы в УЕФА подписал документы на трансляцию матчей Лиги чемпионов.
Их выкупили два бизнесмена Уго и Мариано Хинкис. Затем они продали эти права по цене, почти в три раза превышающей изначальную.
В этих сделках как раз и фигурируют компании, которыми интересуется швейцарская полиция. УЕФА обязалась полностью сотрудничать с полицией.
Сам Инфантино ранее заявлял, что не нарушал закон, подписав документы о передаче прав.
Инфантино был избран новым президентом ФИФА в конце февраля. Выборы проходили на фоне крупного коррупционного скандала.
Швейцарская прокуратура завела уголовное дело на бывшего главу ФИФА Зеппа Блаттера. Его подозревают в растрате средств. Блаттер был отстранен от футбола на шесть лет.
Инфантино не был замечен в коррупционных связях.
В "панамских документах" также упоминается один из членов комитета по этике ФИФА Хуан Педро Дамиани, а также отстраненный от футбола на шесть лет глава УЕФА Мишель Платини.