Штаб-квартиру УЕФА обыскали из-за "панамских документов"

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Полиция Швейцарии провела обыски в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Ньоне в связи с публикацией "панамских документов".

Согласно заявлению УЕФА, полицию интересовали документы о контрактах, заключенных союзом с компаниями Cross Trading и Teleamazonas.

Эти две компании упоминаются в "панамских документах", которые опубликовал Международный консорциум журналистов-расследователей.

Согласно расследованию, новый президент ФИФА Джанни Инфантино во время своей работы в УЕФА подписал документы на трансляцию матчей Лиги чемпионов.

Их выкупили два бизнесмена Уго и Мариано Хинкис. Затем они продали эти права по цене, почти в три раза превышающей изначальную.

В этих сделках как раз и фигурируют компании, которыми интересуется швейцарская полиция. УЕФА обязалась полностью сотрудничать с полицией.

Сам Инфантино ранее заявлял, что не нарушал закон, подписав документы о передаче прав.

Инфантино был избран новым президентом ФИФА в конце февраля. Выборы проходили на фоне крупного коррупционного скандала.

Швейцарская прокуратура завела уголовное дело на бывшего главу ФИФА Зеппа Блаттера. Его подозревают в растрате средств. Блаттер был отстранен от футбола на шесть лет.

Инфантино не был замечен в коррупционных связях.

В "панамских документах" также упоминается один из членов комитета по этике ФИФА Хуан Педро Дамиани, а также отстраненный от футбола на шесть лет глава УЕФА Мишель Платини.